رئيس وزراء غينيا يشيد بالدور التاريخى لمصر فى دعم ومساندة بلاده

جدة - نرمين السيد - وأعرب رئيس الوزراء الغينى عن تقدير وامتنان بلاده الشديد للدور التاريخى الذى قامت وما زالت تقوم به مصر فى دعم ومساندة أشقائها فى غينيا وفى القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن مصر كانت من أكثر الدول الداعمة لغينيا فى سعيها للاستقلال عن الاحتلال الفرنسى.

كما حرص رئيس وزراء غينيا على تقديم الشكر والإشادة بالدعم الذى تستمر مصر فى تقديمه لبلاده فى كافة المجالات سواء من خلال المنح المقدمة من المؤسسات التعليمية المصرية أو الدورات التدريبية التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية والذى تستفيد منها الكوادر الغينية فى تنمية مهاراتها فى شتى المجالات، فضلاً عن الدور الكبير الذى يقوم به الأزهر الشريف سواء من خلال المنح التعليمية أو عن طريق المبعوثين الأزهريين فى غينيا الذين يوفدهم الأزهر الشريف لتعليم اللغة العربية وأسس تعاليم صحيح الدين الإسلامى الوسطى الحنيف.

من جانبه، أكد السفير تامر المليجى على اهتمام مصر بتنمية وتعزيز التعاون مع غينيا فى المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادى والتجارى، مستعرضاً خبرات الشركات المصرية الكبيرة فى شتى المجالات وخاصة تلك المرتبطة بالتنمية وعلى رأسها مجال البناء والتشييد والبنية التحتية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والزراعة.

هذا، وقد شدد رئيس الوزراء على أن المجالات التى أشار إليها السفير المصرى تعد حيوية بالنسبة لغينيا وخاصة فى هذه المرحلة الفارقة فى التاريخ الغينى والتى تعمل الحكومة خلالها على النهوض بكافة مجالات التنمية فى الدولة، ووعد بالعمل بنفسه على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المصرية للنفاذ للسوق الغينى لما تتمتع به تلك الشركات المصرية من خبرة كبيرة وسمعة متميزة على مستوى القارة الإفريقية.