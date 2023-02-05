انعقاد الاجتماع الأول للفرق المصرية- القطرية المعنية بالشؤون الإقليمية

جدة - نرمين السيد - عقد الاجتماع الأول بين مصر وقطر، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية، لبحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، برئاسة السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفى، مساعد وزير الخارجية القطرى للشؤون الإقليمية.





ويأتى الاجتماع فى ظل الزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، ورغبتهما فى البناء على هذا التقارب فى تنسيق وتبادل وجهات النظر فى الملفات محل الاهتمام المشترك. هذا، ويعتبر الاجتماع الذى يُعقد لأول مرة بمثابة نواة لآلية مشتركة للتواصل وتنسيق المواقف والرؤى فى كافة القضايا ذات الأولوية للجانبين.

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