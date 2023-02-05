وزيرا الثقافة والتربية والتعليم يتفقدان معرِض القاهرة الدولى للكتاب

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، بمقر معرض القاهرة الدُولى للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية حيث قام الوزيران بجولة تفقدية لأجنحة المعرض.





وأثنت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلانى، على التعاون المُثمر بين وزارتى الثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، فى عدة مجالات، مُشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن عدد من الفعاليات والأنشطة المُشتركة بين الوزارتين، الهادفة لبناء جيل جديد مثقف ومنفتح، ويعى حقوقه وواجباته تجاه الوطن.

وقالت وزيرة الثقافة: "ولأن الكتاب هو أحد أهم أساسيات التثقيف ورفع الوعى، فإنه يجرى التعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتزويد المكتبات المدرسية بإصدارات وزارة الثقافة، حيث تم عمل قوائم بالعناوين التى تُصدرها الوزارة بقطاعتها المُختصة بالنشر وتصنيفها لتناسب مراحل التعليم الأساسى المختلفة.

ولضمان وصول المنتج الثقافى لأكبر عدد من الطلاب، اتفق الوزيران، على إذاعة أفلام الرسوم المتحركة والمصورة الخاصة بالأطفال، والتى أنتجتها وزارة الثقافة، وعُرضت بمعرض القاهرة الدولى للكتاب على قنوات مدرستنا، وبحث إنتاج برامج مسابقات لاكتشاف المواهب.

وأشاد الدكتور رضا حجازى، بحسن التنظيم والنجاح الكبير الذى حققه المعرض، مُشيرًا إلى أنه يلقى دعمًا كبيرًا من الدولة، الأمر الذى يُساهم فى استمرار تطوره، وتحقيقه مكانة مُتميزة، معربًا عن شُكرِه وتقديره لوزارة الثقافة، والقائمين على المعرض.

كما أكد حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على التفاعل والتواصل مع معرض القاهرة الدولى للكتاب، من خلال تنظيم الوزارة رحلات لتوافد طلاب المدارس إلى المعرض، وكذلك الفعاليات الفنية التى شاركت بها وزارة التربية والتعليم خلال فترة انعقاده، بجانب تشجيع الطلاب على زيارة المعرض بشكل منتظم، للاطلاع على ما تعرضه دور النشر.

وقام الوزير بتوزيع هدايا تذكارية للطلاب المُشاركين فى العروض الفنية والرياضية والاجتماعية المختلفة بالمعرض، وطلاب الاتحاد العام للاتحادات الطلابية المرافقين له خلال الجولة، والتى تتمثل فى مجموعة من الكتب تشجيعًا لهم على القراءة والاطلاع.

وأنهى الوزيران الجولة بتفقد جناح الطفل بقاعة "5"، وما يتضمنه الجناح من كتب خاصة بالطفل.

ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية، الدكتور أحمد بهى الدين العساسى، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، الدكتورة جيهان علام، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، عمرو الدسوقى مدير عام الأنشطة أحمد موسى، رئيس الاتحاد العام للاتحادات الطلابية، عدد من طلاب الاتحاد العام لطلاب مصر، والطلاب المشاركين فى الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية للوزارة بالمعرض.