سكرتارية البابا تواضروس تنظم ندوة للتثقيف المالى فى الكاتدرائية

جدة - نرمين السيد - نظمت سكرتارية قداسة البابا تواضروس الثانى للرعاية الاجتماعية بالتعاون مع إدارة التثقيف بالبنك المركزى المصرى، ندوةً تضمنت الموضوعات والمفاهيم الأساسية للتثقيف المالى حضرها مجموعة من خدام الرعاية الاجتماعية.





يأتى هذا لاهتمام البنك المركزى بنشر الثقافة المالية واتباع سياسة الشمول المالى، انطلاقًا من مفهوم التعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة فى إطار سياسية تدريب المدربين.

عُقدت الندوة بحضور سالى عبد القادر مدير عام التثقيف المالى بالبنك، والتى قدمت نبذة عن البنك المركزى واختصاصاته، والتعريف بأهمية الشمول المالى، إلى جانب عدد من المفاهيم للتثقيف المالى، مثل: الادخار والتخطيط المالى والخدمات المالية وبعض أدوات التمويل.

هذا وقد شارك فى الندوة أكثر من أربعين خادم وخادمة بغية نشر الثقافة المالية فى إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.