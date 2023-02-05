رسميا.. انضمام عصام الحضرى لجهاز كوبر فى تدريب منتخب سوريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 07:32 مساءً - انضم الحارس الدولي المصري السابق عصام الحضرى إلى الجهاز الفنى للمنتخب السوري، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني الأسبق لمنتخبنا الوطني المصري.

وأعلن الاتحاد السورى لكرة القدم عن الجهاز الفنى الجديد للمنتخب السورى بقيادة هيكتور كوبر، ومعه كل من محمود فايز وعصام الحضرى.

وأنهى الاتحاد السوري لكرة القدم اتفاقه مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مديرا فنياً لقيادة منتخب سوريا.

الاتحاد السوري

وأعلن اتحاد سوريا لكرة القدم عن تولي المدير الفني هيكتور كوبر تدريب سوريا.

ومن المقرر أن يصل المدرب الجديد لمنتخب سوريا الأول وجهازه المساعد إلى سوريا في الأيام القليلة المقبلة.

ودرب المدرب الأرجنتيني الوصل الإماراتي، وقاد منتخب مصر للتأهل إلي كأس العالم 2018 وقاده في المباريات الثلاثة بدور المجموعات بمونديال روسيا ،و كانت آخر تجارب كوبر مع منتخب الكونغو الديموقراطية.