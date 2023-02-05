رئيسا وزراء مصر ورومانيا يشهدا التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال نقل الغاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 07:32 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الروماني، نيكولاي تشوكا، مساء اليوم، التوقيع على مذكرة تفاهم بين "الشركة المصرية للغازات الطبيعية - إيجاس" وشركة "ترانسجاز" المُشغِّل الرسمي لشبكة نقل الغاز الطبيعي في رومانيا؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجال نقل الغاز الطبيعي.

ووقع مذكرة التفاهم كل من المهندس مجدي جلال، العضو المنتدب التنفيذي لـ "إيجاس"، وآيون ستروين، مدير عام "ترانسجاز" الرومانية.

وعلى هامش التوقيع، قال المهندس مجدي جلال إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "ترانسجاز" الرومانية؛ يستهدف تعميق التعاون بين مصر ورومانيا في مشروعات تطوير البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي، وكذلك لتبادل المعرفة والمهارات والخبرة الفنية.

وأضاف أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم ستكون فرصة لعقد شراكات بين الطرفين في مشروعات تستهدف تنويع طرق إمداد ونقل الغاز وتعزيز أمن الطاقة، لتسهيل الانتقال إلى قطاع طاقة منخفض الكربون عبر دمج المصادر المتجددة في مزيج الطاقة بالبلدين.

وتابع "جلال" أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة لبحث موضوعات: القوانين الأوربية، وانظمة سوق الغاز، والإصلاحات في قطاع الطاقة، وتسعير الغاز الطبيعي.