وفد الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب يزور قناة القاهرة الإخبارية (صور)

جدة - نرمين السيد - أشاد وفد من أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، بانطلاق قناة "القاهرة الإخبارية" وما لمسوه من التجهيزات التقنية عالية المستوى، من حيث الصوت والصورة والاستديوهات المجهزة بأحدث إمكانيات العرض فى العالم، فضلًا عن ضمها عدد مميز من الإعلاميين والمراسلين حول العالم.





جاء ذلك خلال استقبال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفدًا من الأعضاء الجدد للأمانة العامة باتحاد الصحفيين العرب بمقر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتجهيزات عالية المستوى، وذلك خلال تفقدهم لاستوديوهات القناة، إذ أشادوا بما وجدوه من مستوى احترافى عالٍ للعاملين بها، ما يعتبر امتدادًا لريادة الإعلام المصرى على مدار العقود الماضية.

وعبّر نقيب محررى الصحافة اللبنانية جوزف القصيفى، عن سعادته بانطلاق "القاهرة الإخبارية"، خاصة أنها تأتى فى لحظة فارقة يحتاج فيها الإعلام العربى لصوت يعبّر عن آمال وتطلعات الشعوب العربية، فى ظل الأزمات التى تحيط بهم داخليًا وخارجيًا، لا سيما فى ظل تغوّل وسائل التواصل الاجتماعى.

من جانبه، أعرب نقيب الصحفيين الموريتانيين أحمد طالب المعلوم، عن سعادته بزيارة قناة "القاهرة الإخبارية"، مشيدًا بالإمكانات المتطورة للقناة كما عهدناه عن الإعلام المصرى الذى يمثّل صوت الانحياز للشعوب العربية واستقرارها.

وأكد الطاهرى، خلال اللقاء، أن "القاهرة الإخبارية" هى قناة كل العرب، فهى لا تبحث عن نواقص الشعوب، لأن فكرتها قائمة على تعزيز دور الدولة وتعزيز الاستقرار فى المنطقة، فضلًا عن أنها تلتزم بمدونة سلوك إعلامى تحكم عملها.

وأوضح الطاهرى، أن ساحة المنافسة الإعلامية تتسع للجميع، وخاصة أن صناعة الأخبار سلعة لا تبور، مؤكدًا أن شخصية القناة لا تنفصل عن شخصية العاصمة القاهرة التى تتمثل فى "السلام، والتنمية، والاستقرار"، وخاصة أنها تأتى تزامنًا مع متغيرات إقليمية وعالمية كبيرة فرضتها الأزمات التى تضرب العالم التى تفرض تحديًا كبيرًا على إنتاج ومعالجة الأخبار على مدار الساعة بالقدر الذى يلبى تطلعات المشاهد العربى.

وأوضح الطاهرى، أن مساحة حرية التناول الإخبارى بالقناة تزيد على منافسيها ولن تقل، إذ تعتمد على شباب إلى جانب أساتذة وخبرات إعلامية مصرية كبيرة، إضافة إلى التدريب المستمر لكوادرها ليوكبوا تطورات صناعة المهنة عالميًا.