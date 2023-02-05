رئيسا وزراء مصر ورومانيا يشهدان توقيع 3 اتفاقيات تفاهم بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وتم توقيع المذكرة الأولى فى مجال الغاز الطبيعى بين الشركة الوطنية للغاز إيجاس وشركة ترانس غاز الرومانية، أما المذكرة الثانية فكانت فى مجال الشباب بين وزارة الأسرة والشباب وتكافؤ الفرص الرومانية ووزارة الشباب والرياضة المصرية. فيما جاءت المذكرة الثالثة فى مجال التعليم العلمى والتكنولوجيا بين هيئة التعاون البحوث والرقمنة الرومانية وهيئة العلوم والتكنولوجيا بمصر.

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