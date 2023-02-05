«مدبولى»: العلاقات المصرية الرومانية آخذة فى التطور

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مدبولى" خلال منتدى الأعمال المصرى الرومانى، أن مصر تنظر أيضًا فى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء من خلال تشجيع الأفكار الابتكارية لضمان استدامة مصادر البلاد.

وأشار إلى أن حكومته تود الاستفادة من الخبرات الرومانية فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن الدولة أصدرت استراتيجية للتنمية المستدامة من خلال رؤية 2030، وتهدف لإزالة الكربون فى بعض الصناعات.

واختتم رئيس الوزراء حديثه، بأن العالم يواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، كما أن الدولة المصرية تواجه هذه التحديات بخطط للتغلب على هذه العقبات من أجل النمو.