رئيس وزراء رومانيا: مصر تعتبر أول مقصد للتجارة الرومانية فى كل إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال تشوكا فى كلمته خلال منتدى الأعمال المصرى الرومانى المنعقد فى القاهرة، إنه لشرف عظيم لى أن أوجه كلمتى هنا فى هذا المنتدى الأعمال المصرى الرومانى، خاصة وأن العلاقات بين مصر ورومانيا واعدة وفى أفضل حالاتها.
وأوضح أن رومانيا قامت بدعم اقتصادها والذى نمى 8 أضعاف منذ عام 2020، لافتًا إلى أنه وبالرغم من الظروف التى نواجهها فإن الاستثمارات الحكومية الضخمة بلغت 3 مليار يورو العام الماضى.
وأشار إلى أن أكثر من 11 مليار دولار من التمويلات الاوروبية قامت بتعزيز البنية التحتية وفتح فرص عمل جديدة، لافتا إلى أن بلاده على استعداد أن تنضم إلى شركائها وان نشارك هذه الفوائد والمنافع الاقتصادية .
أوضح أن وجوده فى المنتدى يصاحبه فيه عدد من رؤساء الشركات وتعمل فى مختلف القطاعات مثل الطاقة والغاز والبترول وتوليد الكهرباء والطاقة المتجددة ويعتبر كل هذا تأكيد آخر على هذا التعاون المثمر.
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