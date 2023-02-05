بعثة الأهلي تتوجه إلى الرباط لخوض مباراة ريال مدريد بمونديال الأندية.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 06:30 مساءً - غادرت بعثة الأهلي مقر إقامتها فى مدينة طنجة المغربية متوجهة إلى العاصمة الرباط استعداداً لخوض مباراتها أمام ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي فى الدور التمهيدي للبطولة، ثم الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع نهائي البطولة.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على فيس بوك فيديو من مغادرة البعثة الحمراء لمدينة طنجة فى طريقها إلى مدينة الرباط للإقامة بها حتى موعد لقاء الميرنجي.

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مرانا بدنيا بالكرة للاعبي الفريق في بداية فقرات التدريب الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعداد لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأدى الفريق فقرة بدنية لمدة30دقيقة، قبل أن يستأنف باقي فقرات المران الجماعي التي اشتملت على تدريبات فنية خاصة بالكرة والتصويب على المرمى وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية.

واختتم المدير الفني للفريق فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران على مجموعتين وشهدت حماسا وتركيزا كبيرين من الجميع.

وقاد ميشيل يانكون تدريبات ثلاثي حراس المرمى، علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، في فقرات بدنية وفنية في جانب من المران الجماعي قبل أن ينتظموا في التقسيمة مع بقية اللاعبين.

وأدى الفريق تدريباته الجماعية اليوم دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل.