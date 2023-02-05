تحليق 66 رحلة بالون طائر بالأقصر تقل 1800 سائح

جدة - نرمين السيد - شهدت سماء البر الغربى بمحافظة الأقصر اليوم الأحد تحليق أكثر من 66 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1800 سائح من مختلف الجنسيات حول العالم، وذلك للاستمتاع بسحر الطقس الشتوى الدافئ صباحًا، والتحليق فى رحلة المغامرة الأولى فى مصر فوق المعابد والمقابر الفرعونية والطبيعة الساحرة والنيل العظيم.





وذكر أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر - فى تصريح له اليوم - أن مطار البالون شهد فرح العاملين بالقطاع السياحى لما تشهده الأقصر من تدفق ورواج سياحى، وبخاصة فى أيام مهرجان السينما الأفريقية المقام على أرض الفراعنة. وأوضح ممثل اتحاد شركات البالون أن الأقصر تشهد رواجا وتدفقا سياحيا وزيارات لشخصيات عالمية للتمتع بالإجازات فى المدينة التى تحتضن ثلثى آثار العالم. وقال ممثل شركات البالون إن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، موضحًا أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

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