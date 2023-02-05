محافظ قنا يعلن بدء عمل لجنة التصلب المتناثر

وذكر محافظ قنا، بأن اللجنة تسهم فى التخفيف على المرضى من مشقة السفر لتلقى خدمات العلاج بالمحافظات الأخرى، كما أن افتتاح الصيدلية المسائية يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية، والحد من التزاحم خلال الفترة الصباحية، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدًا نحو تقديم كافة سبل الدعم لتطوير القطاع الصحى وخاصة منظومة التأمين الصحى لرفع مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بجنوب الصعيد أن لجنة التصلب المتناثر " MS " سوف تباشر أعمالها يوم السبت، من كل أسبوع، كما يبدأ عمل الصيدلية الخاصة بالفترة المسائية بعيادة سيدى عبدالرحيم الشاملة بداية من اليوم لصرف الأدوية الاقتصادية والمجانية للمنتفعين من خدمات التامين الصحى من الساعة 4 إلى الساعة 8 مساء.
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