الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت من رفض التدخل في الشئون الداخلية للدول

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 05:37 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن موقف مصر ثابت بشأن القضايا العربية، من إعلاء للتضامن العربي، وترسيخ المؤسسات الوطنية، ورفض التدخل في الشئون الداخلية للدول، مع الحرص الدائم على حسن الجوار وتعزيز روابط الإخاء والمحبة بين الشعوب العربية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد ونقيب الصحفيين العراقيين، وحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين والرئيس الشرفي لاتحاد الصحفيين العرب.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قدم التهنئة لرئيس اتحاد الصحفيين العرب وأعضاء الأمانة العامة لفوزهم في انتخابات الاتحاد التي أجريت مؤخراً، مؤكداً دعم مصر الكامل لأعمالهم وللدور المهم الذي يقوم به اتحاد الصحفيين العرب في دعم الصحافة والقارئ العربي.

وأعرب الحضور عن تشرفهم باستقبال الرئيس لهم بالتشكيل الجديد للأمانة العامة للاتحاد، منوهين إلى تقديرهم لمكانة مصر الرائدة في العالم العربي، ودورها السياسي الراشد والمسئول على المستويات العربية والإقليمية والدولية، مؤكدين تثمينهم لما يشهدونه في مصر من تطورات تنموية ملموسة بخطى سريعة.