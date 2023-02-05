قطع المياه 12 ساعة عن مدينة فوه بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، اليوم الأحد، قطع المياه لمدة 12 ساعة، غدا الإثنين، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء، من نفس اليوم، وذلك لأعمال الغسيل والتطهير بالخزانات الأرضية، مما يستوجب وقف محطة فوه الرئيسية، والتى تؤثر على مركز ومدينة فوه بالكامل، قطاع سيدى سالم خط القصابين، دسوق قرية محلة مالك، وأطراف شبكة مطوبس.





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