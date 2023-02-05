رئيس وزراء رومانيا لـ السيسى: نتطلع إلى تطوير وتعزيز علاقاتنا مع مصر

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، نيكولاى تشويكا رئيس وزراء جمهورية رومانيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وسامح شكرى وزير الخارجيةوالمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وكذلك فلورين سباتارو وزير الاقتصاد الرومانى، وميهال ستوبار السفير الرومانى بالقاهرة.





وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس الوزراء الرومانى لمصر، طالبا نقل التحيات والتقدير إلى الرئيس كلاوس يوهانس، ومشيدًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين التى مر على تدشينها 117 عاما.

كما أعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائى فى ضوء الخطوات الإيجابية البناءة بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة، التى عبر عنها تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وعلى رأسها زيارة الرئيس إلى بوخارست فى يونيو 2019، ثم زيارة الرئيس الرومانى إلى مصر فى أكتوبر 2021، فضلًا عن مشاركة الرئيس الرومانى فى القمة العالمية للمناخ التى عقدت بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022.

من جانبه؛ نقل "نيكولاى تشويكا" إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس الرومانى، مؤكدًا الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين فى ضوء دور مصر المحورى فى إرساء دعائم الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وكذلك التطلع إلى تطوير وتعزيز علاقات رومانيا مع مصر فى جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات المشتركة فى القطاعات ذات الميزة التنافسية فى كل من مصر ورومانيا.

وفى ذلك الإطار، جرى التوافق على أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة بين البلدين فى أقرب وقت، كما تم التباحث بشأن التعاون فى مجال الطاقة بمختلف أنواعها، فى ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة، لاسيما فى ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية وما فرضته من تحديات عالمية فى هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول أيضا عددًا من القضايا الإقليمية، على رأسها القضية الفلسطينية والجهود المصرية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، حيث تم التوافق على أهمية تكثيف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات الأزمة "الروسية - الأوكرانية" وتداعياتها السياسية والاقتصادية والإنسانية على مستوى العالم، وفى ذلك الإطار أعرب الرئيس عن تقدير مصر لاستقبال رومانيا للدارسين المصريين الذين أجبروا على مغادرة أوكرانيا، وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.