وحدة الصم بالكنيسة الأسقفية تنظم تدريبا على لغة الإشارة

جدة - نرمين السيد - تنظم جمعية الناردين للخدمات الاجتماعية التابعة لوحدة تعليم الصم بالكنيسة الأسقفية دورة تدريبية مجانية لتعليم لغة الإشارة المصرية لموظفى إدارات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل بهدف تحسين التواصل مع الصم وضعاف السمع فى المجتمع وذلك فى الفترة من 5 إلى 9 فبراير الجارى بمقر الجمعية.





وقالت دكتورة مارى إسحاق مديرة الوحدة: "جاء هذا التدريب فى إطار سعى المركز لنشر لغة الاشارة المصرية بمختلف الهيئات الحكومية وغير الحكومية لدعم التواصل مع فئة الصم وضعاف السمع ودمجهم فى المجتمع".

وأضافت دكتورة مارى: بدأ اليوم باستقبال 12 موظفًا من إدارات مختلفة بالتضامن وبحضور مدير إدارة مصر القديمة علا عادل، إذ تم تعريفهم بالجمعية وتاريخ إنشائها.

واختتمت دكتور مارى، مؤكدة أن الجمعية تحرص على تعليم الموظفين المحادثات الأساسية التى من الممكن أن يستخدمونها أثناء تعاملهم مع الصم بالتضامن الاجتماعى.

الجدير بالذكر إن وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 1993.