وحدة الصم بالكنيسة الأسقفية تنظم تدريبا على لغة الإشارة

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وقالت دكتورة مارى إسحاق مديرة الوحدة: "جاء هذا التدريب فى إطار سعى المركز لنشر لغة الاشارة المصرية بمختلف الهيئات الحكومية وغير الحكومية لدعم التواصل مع فئة الصم وضعاف السمع ودمجهم فى المجتمع".
وأضافت دكتورة مارى: بدأ اليوم باستقبال 12 موظفًا من إدارات مختلفة بالتضامن وبحضور مدير إدارة مصر القديمة علا عادل، إذ تم تعريفهم بالجمعية وتاريخ إنشائها.
واختتمت دكتور مارى، مؤكدة أن الجمعية تحرص على تعليم الموظفين المحادثات الأساسية التى من الممكن أن يستخدمونها أثناء تعاملهم مع الصم بالتضامن الاجتماعى.
الجدير بالذكر إن وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 1993.
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