وزير القوى العاملة يسلم وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - سلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأحد، 15 بوليصة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة، بالبحر الأحمر، من إجمالى 30 بوليصة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها اجتماعياً وصحياً.





يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة القوى العاملة لتقديم الدعم لتلك الفئة وحمايتها من أخطار المهن التى يعملون بها، ورعايتها اجتماعياً وصحياً وتأمينياً من خلال إدارات مختصة فى كل مديرية من مديريات القوى العاملة بالمحافظات وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة والوحدة المركزية التى تم تشكيلها مؤخراً لرعاية شؤون تلك الفئة.

كما سلم الوزير شحاتة ، 5 ماكينات خياطة كجوائز لأوائل خريجى برامج التدريب المهنى بوحدة التدريب المهنى المتنقلة الموجودة بمدينة الغردقة، على مهنة التفصيل والحياكة من الأوائل، وذلك فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لمساعدة المتفوقين على إقامة مشروعات صغيرة لهم.

جاء ذلك خلال جولة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، فى محافظة البحر الأحمر، والتى بدأها أمس بافتتاح مؤتمر عمالى عربى كبير، ينظمه الاتحاد العربى لعمال البنوك والتأمينات والأعمال المالية، عضو الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب.

واستكمل الوزير اليوم جولاته بالمحافظة التى يعمل بها 63 ألف و621 عاملا، فى 435 منشأة، وذلك بحضور لقاء انعقد فى المركز الإعلامى التابع للمحافظة بحضور اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق، نيابة عن عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وهارون عبدالعزيز مدير مديرية محافظة البحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووقف الحضور دقيقة حدادا على روح رئيس وزراء مصر السابق المهندس شريف إسماعيل الذى وافته المنية أمس السبت، وجرى خلال اللقاء تسليم عقود عمل للشباب منها لذوى همم وتكريم لاثنين من العاملين بالمديرية وسلمهما الوزير شهادة تقدير وذلك على جهودهما فى المحافظة.

كما جرى خلال اللقاء الإعلان عن إنجازات مديرية القوى العاملة خلال عام ومنها تنظيم 25 دورة تدريبية على مهن التفصيل والخياطة وكهرباء التوصيلات والسباكة الصحية، استفاد منها 250 متدربا ومتدربة، والتفتيش على 5841 منشأة بواقع 27 ألفاً و652 عاملا، وفحص 371 شكوى عمالية، فيما أقيمت 21 ندوة توعية بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وتوفير 11 ألفاً و23 فرصة عمل، وتشغيل 300 عامل من ذوى القدرات الخاصة، واستخراج 191 ترخيص عمل لأجانب وتجديد 106 لآخرين، و12 ألفاً و383 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة حرفة.