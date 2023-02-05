«مدبولى» يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالوزراء خلال يناير

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التى بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر يناير الماضى، وذلك عبر تقرير مقدم من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.





وثمن رئيس الوزراء دور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، فى التعامل مع الكثير من الحالات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ التدخلات وإجراءات الرعاية الطبية اللازمة، سواء مع الحالات التى يتم رصدها، أو الوصول إليها من خلال القوافل الطبية التى تجوب المحافظات.

وأوضح "المصرى"، أن الشهر الماضى شهد الاستجابة لنحو 502 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، موضحًا أن تلك الاستجابات شملت صدور 207 قرارات علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلًا عن إصدار 40 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة، و17 قرارًا خاصًا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.

وأضاف المستشار الطبى، أن مجهودات اللجنة خلال شهر يناير الماضى تضمنت أيضًا تنفيذ الإجراءات الطبية لـ114 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ115 حالة، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ36 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ولفت "المصرى" إلى أنه تم تنفيذ قوافل طبية الشهر الماضى، قامت بإجراء الكشف الطبى لنحو 5882 حالة بمحافظات البحيرة والبحر الأحمر والغربية.