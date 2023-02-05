عاجل- السيسى يستقبل أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب، وذلك برئاسة مؤيد اللامى، رئيس الاتحاد ونقيب الصحفيين العراقيين، وبحضور كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين المصريين والرئيس الشرفى لاتحاد الصحفيين العرب.





وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قدم التهنئة لرئيس اتحاد الصحفيين العرب وأعضاء الأمانة العامة لفوزهم فى انتخابات الاتحاد التى أجريت مؤخرًا، مؤكدًا دعم مصر الكامل لأعمالهم وللدور المهم الذى يقوم به اتحاد الصحفيين العرب فى دعم الصحافة والقارئ العربى.

ومن جانبهم، أعرب الحضور عن تشرفهم باستقبال الرئيس لهم بالتشكيل الجديد للأمانة العامة للاتحاد، منوهين إلى تقديرهم لمكانة مصر الرائدة فى العالم العربى، ودورها السياسى الراشد والمسئول على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ومؤكدين تثمينهم لما يشهدونه فى مصر من تطورات تنموية ملموسة بخطى سريعة.

وذكر المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا مع الرئيس بشأن سُبل تعزيز الدور الحيوى للصحافة العربية، حيث أشار الرئيس إلى أن الصحافة عمومًا والعربية على وجه الخصوص تواجه أوضاعًا جديدة فرضها انتشار وسائل التواصل الاجتماعى على نطاق واسع للغاية، الأمر الذى يستلزم مواصلة الصحافة تحديث دورها باستمرار والتوازن بين مقتضيات المنافسة من جانب، والعمق والموضوعية فى الطرح اللذين يميزان العمل الصحفى على الجانب الآخر، وعلى النحو الذى يُسهم فى بلورة رؤى جادة وفعالة للتعامل مع التحديات المشتركة التى تواجه الدول العربية، وعلى رأسها تحقيق السلم والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مؤكدًا أن الكلمة مسئولية وأمانة كبيرة لتأثيرها فى تشكيل الوعى العام والعقل الجمعى للشعوب.

كما تطرق اللقاء إلى الأوجه المتعددة للعمل العربى المشترك والتحديات التى تواجهه، وما شهدته الدول العربية خلال السنوات الأخيرة من تحديات غير مسبوقة هددت الدولة الوطنية ذاتها، ككيان وطنى جامع للشعب يوفر له الأمن وسبل العيش والحياة.

وفى ذلك الإطار أكد الرئيس، أن موقف مصر ثابت بشأن القضايا العربية، من إعلاء للتضامن العربى، وترسيخ المؤسسات الوطنية، ورفض التدخل فى الشئون الداخلية للدول، مع الحرص الدائم على حسن الجوار وتعزيز روابط الإخاء والمحبة بين الشعوب العربية.

وتناول اللقاء أيضًا تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، حيث أكد الرئيس أهمية العمل العربى الجماعى فى التعامل مع الأزمات القائمة، ودفع جهود التسوية السلمية لها، بما يحقق المصالح العليا للشعوب العربية ويحافظ على مقدراتها، لاسيما فى هذا التوقيت الدقيق الذى يمر به النظام الدولى.