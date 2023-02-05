3 طرق إلكترونية لتقديم بلاغات الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بسرعة العمل على إيجاد قناة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوى عن بعد إلى جهاز الكسب غير المشروع، والتى تكون متعلقة بإعمال أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل، تيسيراً على المواطنين وترشيداً للوقت والجهد والنفقات وحماية للمبلغين وسرية البيانات وإسراعاً لوتيرة الإجراءات القضائية. لتلقى البلاغات والشكاوى الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع عن طريق: 1- واتس اب عبر الهاتف رقم 01551955900. 2- البريد الإلكترونى https://forms.gle/L1BnkQEckxkBK17i. 3- رمز الاستجابة السريعة QR code.

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