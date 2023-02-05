أمطار وبرودة شديدة.. تفاصيل طقس الغد على القاهرة والمحافظات

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد الإثنين، بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.





ومن المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء على فترات متقطعة. وبوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى. والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى ستة متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 16 10 العاصمة الإدارية 16 09 6 أكتوبر 17 09 بنهــــا 16 10 دمنهور 16 10 وادى النطرون 17 09 كفر الشيخ 16 10 المنصورة 16 09 الزقازيق 17 10 شبين الكوم 17 10 طنطا 16 09 دمياط 17 11 بورسعيد 17 11 الإسماعيلية 16 09 السويس 16 09 العريش 17 10 رفح 16 09 رأس سدر 17 09 نخل 16 01 كاترين 12 01 الطور 19 09 طابا 19 10 شرم الشيخ 22 12 الإسكندرية 16 10 العلمين الجديدة 15 09 مطروح 15 10 السلوم 14 08 سيوة 15 06 رأس غارب 22 12 الغردقة 22 11 سفاجا 23 12 مرسى علم 22 12 شلاتين 23 15 حلايب 22 16 أبو رماد 23 14 رأس حدربة 22 14 الفيوم 16 06 بنى سويف 16 06 المنيا 17 05 أسيوط 17 05 سوهاج 18 06 قنا 21 07 الأقصر 20 07 أسوان 21 09 الوادى الجديد 19 04 أبو سمبل 21 09

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