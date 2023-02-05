رئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة التليفون المحمول فى مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس أحمد الظاهر، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب، ومسؤولى الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التى من شأنها دعم وتعزيز دور قطاع الصناعة، والنهوض به، بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى، لافتا إلى اهتمام الحكومة ببذل المزيد من الجهود التى تسهم فى تعميق وتوطين الصناعة فى مختلف المجالات، وخصوصا ما يتعلق بالصناعات التكنولوجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الصدد، على أن يتم ذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة هذا المجال.

ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة فى إطار توطين صناعة التليفون المحمول فى مصر، وما يتم حالياً من تفاوض وتنسيق مع إحدى الشركات العالمية الكبرى فى هذا المجال، لإنشاء مصنع لهذا الغرض، مشيراً إلى أننا نستهدف من خلال هذا التعاون الوصول بنسبة المكون المحلى فى هذه الصناعة إلى 40%.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من التيسيرات والمحفزات المقترحة، التى من شأنها أن تسهم فى زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وصناعة التليفون المحمول فى مصر، والتوافق على إجراء تعديل تشريعى، تحفيزا لهذه الشركات على توطين صناعتها فى مصر.