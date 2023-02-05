إجراء أول جراحة زراعة كُلى تحت مظلة التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، فى إجراء أول جراحة زراعة كُلى، لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.





وأوضح بيان الهيئة أن الفريق الطبى المتميز بمركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك، نجح فى زراعة الكُلى للمريضة التى لم يتجاوز عمرها 19 عاما، وكانت تعانى من فشل كُلوى فى مراحل متقدمة، وكانت تخضع للغسيل الكُلوى منذ فترة، مشيرًا إلى خضوع كل من المريضة والمتبرع "والدها" لتقييم شامل قبل الجراحة، وتبين أنهما متوافقين لعمل التدخل الجراحى، وعليه تم استئصال الكُلية من المتبرع بنجاح فى جراحة استغرقت 4 ساعات، بينما تم الانتهاء من زراعة الكُلى للمريضة فى 4 ساعات أخرى، فيما يتم متابعة الحالة الصحية للمريضة والمتبرع، وهما بحالة صحية جيدة الآن.

وتابع بيان الهيئة: "يضم مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك بالإسماعيلية نخبة متميزة من أمهر الأطباء فى العديد من التخصصات، فيما يضم برنامج زراعة الكُلى فى مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك فريقاً متعدد التخصصات ويتمتع بخبرات واسعة، وهو ما يمكنه من تلبية كل احتياجات مرضى الكُلى، من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بكفاءة عالية، حيث تُعد عمليات زراعة الكُلى أملًا جديدًا لمرضى الفشل الكُلوى حتى يستطيع المريض ممارسة حياته بشكل طبيعى".

واستكمل البيان: "ضم فريق زراعة الكُلى مجموعة من الكوادر الطبية المتميزة شملت الدكتور محمد صلاح الدين، أستاذ الكُلى وزراعة الكُلى، إضافة إلى استشاريى أمراض وزراعة الكُلى الدكتور طارق فخر، الدكتور عمرو حسين، الدكتور كريم عبدالعزيز، الدكتور إسلام شاهين، الدكتور أمير المتولى، استشارى جراحة الكلى وزراعة الكلى، الدكتور كريم عادل حسنى، استشارى جراحة الأوعية الدموية، واستشاريى التخدير الدكتور إيهاب نوح، الدكتور عبدالرحمن الشوادفى، بالإضافة إلى الدكتور محمد شوقى، أخصائى الكُلى، الدكتور أحمد إبراهيم، أخصائى التخدير، وطاقم التمريض المتميز المكون من أدهم عبدالناصر، أسماء سالم، منة الله على، صباح فهيم، أحمد خالد زارع، بمتابعة وإشراف الدكتورة نهلة تهامى دياب، رئيس قسم الكلى ونائب مدير مستشفى 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك، الدكتور محمد عبد العظيم عليوة، مدير مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك.

ونوه البيان، إلى أن مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك يعد أول مركز يحصل على ترخيص زراعة الكُلى بإقليم القناة طبقاً للاشتراطات القياسية، وأول مركز متخصص فى أمراض الكُلى وجراحات المسالك بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتبلغ طاقته الاستيعابية 108 ماكينات جهاز غسيل كُلوى، بالإضافة إلى 3 غرف للعمليات بنظام الكبسولة المُتبع فى معظم الصروح الطبية على مستوى العالم ، وبلغت قيمة تكلفة تجهيزات وحدة الغسيل الكلوى بالمركز 30 مليون جنيه.

فيما يُعد مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية أول مركز متخصص فى الإسماعيلية يجتاز معايير التسجيل القومية طبقاً للنسخة المحدثة لمعايير تسجيل المنشآت الصحية GAHAR 2021 والمعترف بها دولياً من منظمة الاسكوا، الأمر الذى يؤهلها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى بأعلى معايير الجودة العالمية .

تجدر الإشارة إلى أن مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك من المراكز الطبية المتطورة المجهزة لإجراء عمليات نقل وزراعة الكُلى وتقديم خدماته لمئات الأشخاص الذين يعانون مشكلات الكُلى كالفشل الكُلوى الحاد والمزمن، وأمراض الكُلى العامة، والغسيل الكُلوى، وأمراض حصى الكُلى، والتهاب الكلى، فضلًا عن نقل وزراعة الكُلى والتى تتم عبر 3 مراحل، بدءًا من التشخيص الدقيق ثم تجهيز المريض والمتبرع بالكُلى، واتباع الإجراءات الطبية الدقيقة مرورًا بتقييم حالة المريض والمتبرع قبل الزراعة، ورعايتهم الطبية في الفترات المحيطة بعملية الزرع من فحوصات مختبرية، وتحاليل كيميائية ومناعية وهرمونية، وفحوصات التصوير الطبي، وصولًا لبرنامج متابعة حالة المريض بعد جراحة الزراعة لإدارة استخدام الأدوية المثبطة للمناعة، مع متابعة المرضى في جميع مراحل العلاج لضمان حصولهم على الرعاية المناسبة وتحقيق أفضل النتائج الطبية.