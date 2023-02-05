محافظ شمال سيناء يقدم إعانة مالية عاجلة لصاحبة منزل تعرض للحريق بالعريش (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 03:34 مساءً - سلم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اليوم الأحد، مبلغ مالي قدره 5000 جنيها كإعانة مالية عاجلة لإحدى السيدات بعد تعرض منزلها لحريق أودى بكافة محتوياته بوسط مدينة العريش لإعادة فرش المنزل.

وأكد محافظ شمال سيناء خلال استقباله السيدة المشاركة بمكتبه استقبلها في مكتبه ، على دعم جميع المضارين والوقوف بجانبهم .. خاصة في الكوارث الطبيعية والملمات والحوادث.

وأشار المحافظ الى وقوف جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها المحافظة بجانب المضارين بالاضافة الى تقديم كل أوجه الرعاية والاهتمام بأبناء المحافظة من المضارين.

وكانت المنزل الخاص بالسيدة قد نشب به حريق نتيجة ماس كهربائي ، ما أدى الى القضاء على مكوناته بالكامل بدون وبوع أي خسائر بشرية.