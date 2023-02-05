إصابة مفاجئة لحارس ريال مدريد «تيبو كورتوا» قبل مواجهة الأهلي بمونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 03:34 مساءً - تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، ضربة قوية قبل دقائق من انطلاق مباراة ريال مايوركا، التى تقام بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الإسباني على ملعب "إيبيروستار".

وذكر برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني، أن البلجيكي تيبو كورتوا شعر ببعض الآلام في ساقه اليسرى خلال عمليات الإحماء لفريق الريال قبل مواجهة ريال مايوركا، ثم غادر ملعب إيبيروستار" على الفور قبل انطلاق المباراة.

وأضاف البرنامج الإسباني، أن ريال مدريد لا يريد المخاطرة بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا فى مباراة مايوركا، بعد شعوره ببعض الآلام فى ساقه اليسري.

وأكد البرنامج، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قرر استبعاد الحارس البلجيكي واستبداله بالحارس الثاني أندريه لونين.

ومن المقرر أن يخضع البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد لفحوصات طبية غدًا، من أجل تحديد حجم إصابته.

وتأتي إصابة كورتوا الحارس الأول لريال مدريد قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الأربعاء المقبل بالمغرب.