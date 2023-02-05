وزير القوى العاملة يُسلّم عمالة غير منتظمة وثائق تأمين وماكينات تفصيل لإقامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 03:33 مساءً - سلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأحد 15 بوليصة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة من إجمالى 30 بوليصة ، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها إجتماعياً وصحياً ، وفى إطار جهود وزارة القوى العاملة لتقديم الدعم لتلك الفئة وحمايتها من أخطار المهن التى يعملون بها ، ورعايتها إجتماعياً وصحياً وتأمينياً من خلال إدارات مختصة فى كل مديرية من مديريات القوى العاملة بالمحافظات وتحت اشراف الإدارة المركزية لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة والوحدة المركزية التى تم تشكيلها مؤخراً لرعاية شؤون تلك الفئة،وضمت قائمة أسماء العمالة غير المنتظمة الذين سلمهم "الوزير" بوليصة التأمين كلا من : حماده قناوى سليم محمد، سيد عبدالشافى حسن محمد ، محمد على جاد محمد ، رجب عبدالسميع ضرار عبدالسميع ، عبدالرحيم عطيه موسى محمد ، عاطف ابوعمره رزق احمد ، منصور رمضان عطاالله مرسى ، جمعه رمضان حبشى احمد ، حمام محمود مغربى محمود ، جمال رشوان خليل رشوان ، حسن على اسماعيل ابراهيم ، خالد ظهران عبدالستار عبداللطيف ، محمد عبدالله محمد سيد ، على سعيد على حسين، خالد عصام زيدان، علاء سيد محمد.

كما سلم الوزير شحاتة ، 5 ماكينات خياطة كجوائز لاوائل خريجى برامج التدريب المهني بوحدة التدريب المهني المتنقلة الموجودة بمدينة الغردقة، على مهنة التفصيل والحياكة من الاوائل ، وذلك فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لمساعدة المتفوقين على إقامة مشروعات صغيرة لهم ، واستلمت الجزائر كلاً من : أسماء محمد على ،و تهانى ربيع عبد النظير ، وفاطمة الزهراء عصام الدين ، ومنى عبد الكريم مصطفى ، وهيام سيد عبد الجليل محمد ، وهي عبارة عن ماكينات الخياطة جوائز من المديرية على تفوقهم فى الدورات التدريبية التى تم تنفيذها بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية .

جاء ذلك خلال جولة وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،ووفد "الوزارة" المرافق له،في محافظة البحر الأحمر، والتي بدأها "الوزير" أمس بإفتتاح مؤتمر عمالي عربي كبير،ينظمه الإتحاد العربي لعمال البنوك والتأمينات والأعمال المالية،عضو الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب،واليوم الاحد استكمل الوزير ،ولليوم الثاني على التوالي جولاته في تلك المحافظة،التي يعمل بها 63 الف و621 عاملا ،في 435 منشأة ،وذلك بحضور لقاء انعقد في المركز الاعلامي التابع للمحافظة بحضور اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر،وهارون عبدالعزيز مدير مديرية محافظة البحر الأحمر،وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ،حيث وقف الحضور دقيقة حدادا على روح رئيس وزراء مصر السابق المهندس شريف إسماعيل الذي وافته المنية امس السبت ،وجرى خلال اللقاء تسليم عقود عمل للشباب منها لذوي همم وتكريم لاثنين من العاملين بالمديرية وسلمهما الوزير شهادة تقدير وذلك على جهودهما في المحافظة ..كما جرى خلال اللقاء الاعلان عن انجازات مديرية القوى العاملة خلال عام ومنها تنظيم 25 دورة تدريبية على مهن التفصيل والخياطة وكهرباء التوصيلات والسباكة الصحية.. استفاد منها 250 متدرب ومتدربة،و التفتيش على 5841 منشأة بواقع 27 ألفاً و 652 عاملا..وفحص 371 شكوى عمالية و 21 ندوة توعية بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ،وتوفير 11 ألفاً و23 فرصة عمل..وتشغيل 300 عامل من ذوى القدرات الخاصة،واستخراج 191 ترخيص عمل لأجانب وتجديد 106 لآخرين..و 12 ألفاً و383 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة حرفة.

وحضر الفعاليات من وزارة القوى العاملة :منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، وايمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى ، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، واحمد إسماعيل مدير عام الادارة العامة لشؤون المديريات ، واحمد معروف مير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ، وهبة احمد مدير عام الادارة العامة للتشغيل ، ورشا محمود باحث قانونى بمكتب الوزير ، ورضا العربى المدير التنفيذى لوحدة العمالة غير المنتظمة بالوزارة ، كما شارك فى اللقاء القيادات التنفيذية بالمحافظة والعاملين بمديرية القوى العاملة .