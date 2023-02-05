الدكتورة مايا مرسي تستقبل سفير استراليا بالقاهرة للتعرف على جهود مصر ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 03:33 مساءً - استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة السيد نيل هوكنز سفير أستراليا بمصر ، بهدف التعرف على جهود المجلس القومى للمرأة في مجال تمكين المرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

حيث رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسيد نيل هوكنز سفير أستراليا لدي مصر في أول زيارة له للمجلس ، مشيرة الى أن المرأة المصرية تحظى بدعم قوى من القيادة السياسية التى تسعى الى تمكينها في كافة المجالات ، مشيرة الى إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 عاماً للمرأة المصرية ، وتم خلال هذا العام أيضًا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في اطار أهداف التنمية المستدامة ، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ، ويتعاون المجلس في تنفيذ الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة، مشيرة الى محاورها وما تحقق فيها من انجازات فى جميع المجالات .

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الحملات التى ينفذها المجلس في مختلف المجالات لافتة إلى أن المجلس نجح في الوصول إلى الملايين من السيدات من خلال حملاته التى يطلقها على أرض الواقع ومنها حملة التاء المربوطة سر قوتك إلى جانب حملة طرق الأبواب التي ينفذها في مختلف محافظات الجمهورية لتوعية السيدات بالقضايا المختلفة، كما استعرضت برامج الاستثمار في الفتاة المصرية "نورة ودوى" والتى تنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسي والتى جاءت في ظل اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة والفتاة ودعمهم .

من جانبه أشاد السيد نيل هوكنز بما تحقق على أرض مصر من انجازات في كافة المجالات في الوقت الحالي ومن بينها ملف تمكين المرأة المصرية ، معرباً عن سعادته بحجم مشاركة السيدات كوزيرات في الحكومة المصرية..كما تتضمن اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة .