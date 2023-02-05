وزيرا التربية والتعليم والثقافة يتفقدان معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 03:33 مساءً - قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بزيارة تفقدية لأجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، وكان فى استقباله الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وأشاد الدكتور رضا حجازي بحسن التنظيم والنجاح الكبير الذي حققه المعرض، مشيرًا إلى أنه يلقى دعما كبيرًا من الدولة، الأمر الذي يساهم في استمرار تطوره وتحقيقه مكانة متميزة، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الثقافة والقائمين على المعرض.

كما أكد حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التفاعل والتواصل مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال تنظيم الوزارة رحلات لتوافد طلاب المدارس إلى المعرض، وكذلك الفعاليات الفنية التى شاركت بها وزارة التربية والتعليم خلال فترة انعقاده، بجانب تشجيع الطلاب على زيارة المعرض بشكل منتظم، للاطلاع على ما تعرضه دور النشر.

من جانبها، أثنت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على التعاون المثمر بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني في عدة مجالات، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن عدد من الفعاليات والأنشطة المشتركة بين الوزارتين الهادفة لبناء جيل جديد مثقف ومنفتح يعي حقوقه وواجباته تجاه الوطن.

وقالت وزيرة الثقافة "ولأن الكتاب هو أحد أهم أساسيات التثقيف ورفع الوعي يجري التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتزويد المكتبات المدرسية بإصدارات وزارة الثقافة، حيث تم عمل قوائم بالعناوين التي تصدرها الوزارة بقطاعتها المختصة بالنشر وتصنيفها لتناسب مراحل التعليم الأساسي المختلفة".

ولضمان وصول المنتج الثقافي لأكبر عدد من الطلاب، اتفق الوزيران على إذاعة أفلام الرسوم المتحركة والمصورة الخاصة بالأطفال والتي أنتجتها وزارة الثقافة وعرضت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب على قنوات مدرستنا، وبحث إنتاج برامج مسابقات لإكتشاف المواهب.

وقد تفقد الوزيران جناح المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وجناح هيئة البحوث العسكرية (وزارة الدفاع)، وشاهد الوزيران عرضًا تقديميًا لمحتويات الجناح الذى يضم كتب وكتيبات عن التاريخ والثراث العسكرى.

كما تفقد الوزيران جناح مركز بحوث الشرطة (أكاديمية الشرطة)، وجناح هيئة الرقابة الإدارية واستمعا لشرح خطط الرقابة لتدريب الأطفال على القيم الأخلاقية، حيث أكد الدكتور رضا حجازي ضرورة مشاركة جميع الجهات لنشر الوعى الثقافى والوعى بأهمية مكافحة الفساد بين الطلاب، كما شاهدا جولة افتراضية داخل إدارات الرقابة الإدارية.

وقام الوزير بتوزيع هدايا تذكارية للطلاب المشاركين فى العروض الفنية والرياضية والاجتماعية المختلفة بالمعرض، وطلاب الاتحاد العام للاتحادات الطلابية المرافقين له خلال الجولة والتي تتمثل في مجموعة من الكتب تشجيعًا لهم ولحثهم على القراءة والاطلاع.

وأنهى الوزيران الجولة بتفقد جناح الطفل بقاعة (٥)، وما يتضمنه الجناح من كتب خاصة بالطفل.

ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية الدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، وعمرو الدسوقي مدير عام الأنشطة، وأحمد موسى رئيس الاتحاد العام للاتحادات الطلابية، وعدد من طلاب الاتحاد العام لطلاب مصر والطلاب المشاركين في الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية للوزارة بالمعرض.