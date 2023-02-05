المتحف المصرى الكبير ضمن قائمة «جى بى مورجن» لأهم المزارات حول العالم

وتضمن الكُتيب هذا العام العديد من الأفكار والمقترحات لأماكن وكتب وأفلام وغيرها، وكان من بينها صورة للمتحف المصرى الكبير المزمع افتتاحه قريباً، مرفقة ببعض المعلومات عنه والتى من ضمنها أنه سيكون أكبر متحف للحضارة المصرية القديمة فى العالم، وسيعرض لأول مرة المجموعة الكاملة للملك الذهبى توت عنخ آمون.
ومن جانبه، ثمن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، هذه المبادرة الطيبة التى قام بها البنك، واختياره للمتحف المصرى الكبير ليكون ضمن قائمة التوصيات التى تضمنها هذا الكُتيب وهو ما يساهم فى الترويج بين عملائه لهذا الصرح العظيم الذى ينتظر الكثيرون حول العالم افتتاحه بكل شغف والذى ستكون تجربة الزائرين به من أهم التجارب المتحفية فى العالم.
وأوضح الوزير أنه سيتم تحديد موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير فى أقرب فرصة، لافتاً إلى أنه سيُراعى أن يتم الإعلان عنه قبل تاريخ الافتتاح الرسمى بوقت كاف ليتسنى للمدعوين من ملوك ورؤساء وكبار المسؤولين من جميع دول العالم حضور افتتاح هذا الصرح العظيم.
واستقبل الوزير، سها على، المدير التنفيذى لبنك "جى بى مورجان" فى مصر وشمال أفريقيا، حيث قامت بتوجيه الشكر للوزير ولوزارة السياحة والآثار على تعاونهم مع البنك وتقديم المعلومات والصور عن المتحف لإثراء الكُتيب.
جدير بالذكر أن بنك "جى بى مورجن" يقوم بإصدار هذا الكُتيب بشكل سنوى، ولم يقتصر الكُتيب على ترشيح زيارة بعض الأماكن المهمة أو الشهيرة فقط بل يتضمن أيضاً توصيات بأقسام أخرى مثل مشاهدة بعض الأفلام أو المواد المصورة أو ترشيح بعض الكتب أو المقالات المهمة لقراءتها وغيرها.
ويعد بنك "جى بى مورجن" أكبر بنك فى الولايات المتحدة الأمريكية ومن أكبر البنوك عالمياً، وهو بنك متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية.
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