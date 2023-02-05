افتتاح مكتبى بريد «البرلمان» و«مول العرب» بعد تجهيزهما (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مكتب بريد "مول العرب" بمدينة 6 أكتوبر، بعد أن تم تجهيزه على أعلى مستوى، داخل مجمع مول العرب التجارى بمدينة السادس من أكتوبر، ومكتب بريد "البرلمان" بعد تطويره والذى يقع بجوار مجلس النواب، حيث تم تزويد المكتبين بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية، وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.





وخلال جولته الافتتاحية التى رافقه فيها الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد؛ أشار الوزير إلى أنه أعيد افتتاح مكتب بريد البرلمان بعد تطويره على النحو الذى يتسق مع طبيعة المنطقة التاريخية والتى تضم مبانى ذات طراز معمارى وأصيل، كما تم افتتاح مكتب بريد داخل المركز التجارى مول العرب فى منطقة السادس من أكتوبر على طراز بالغ الحداثة من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل متميز وحديث ومميكن؛ لافتا إلى أن مكتبى البرلمان ومول العرب يمثلان الأصالة والمعاصرة.

وأوضح أنه يتم تنفيذ خطة تطوير البريد من خلال مجموعة محاور متوازية حيث يعنى المحور الأول بتوسيع محفظة الخدمات التى يقدمها البريد والتى ترتكز على 3 شرائح رئيسية وهى خدمات بريدية، وخدمات مالية مثل التمويل متناهى الصغر، وخدمات مصر الرقمية على النحو الذى يتم من خلاله تحديث منظومة الخدمات من حيث اتساعها وشمولها لخدمات كثيرة يتطلبها المواطنون ومن حيث طرق تقديمها، فيما يعنى المحور الثانى بتقديم الخدمات بشكل مميكن وميسر للمواطنين، فيما يشمل المحور الثالث تدريب موظفى البريد على هذه الخدمات الحديثة وعلى طرق تقديمها المميكنة لضمان تقديمها للمواطنين بشكل متميز؛ مؤكدا على استمرار العمل فى تطوير وافتتاح مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف فاروق إن افتتاح مكتبى بريد "البرلمان" و"مول العرب" يأتيان فى إطار تنفيذ خطة البريد المصرى الاستراتيجية والتى تشمل تطوير مكاتب البريد ذات الطابع التاريخى إلى جانب الانتشار والتواجد بمكاتب بريد جديدة ومتطورة فى أماكن التجمعات مثل النوادى والمولات؛ بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، مشيرًا إلى أن مكتب بريد "البرلمان" تم تطويره وتجهيزه بأفضل الحلول التقنية الحديثة مع الحفاظ على هُوية البريد المصرى والحفاظ على قيمته التاريخية، موضحًا أن مكتب بريد "مول العرب" الذى تم افتتاحه اليوم يعد إضافة متميزة الى مكاتب البريد الجديدة التى تستهدف تجمعات المواطنين بما يمكنهم من الحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر حيث إنه يقدم جميع الخدمات ويتمتع بتصميم ديناميكى ذكى يتم من خلاله تبنى نظم وآليات صديقة للبيئة موفرة للطاقة، كما يتميز بألوان تعكس التصميم العصرى الحديث، ومزود بأحدث الأنظمة التكنولوجية والحلول الذكية لخلق بيئة عمل مثالية توفر تجربة متميزة للعملاء".

وصرح المهندس باسل رمزى، العضو المنتدب لشركة مراكز المالكة والمنفذة لمول العرب: "سعداء باستكمال مسيرتنا فى تقديم مشروعات متكاملة والتأكيد على الابتكار والتميز فى أعمالنا من خلال توسيع فكر المولات التجارية لتكون وجهة اجتماعية شاملة للعائلة للتسوق والمتعة وإنجاز الأعمال، كما يأتى ذلك فى إطار سياستنا الرامية إلى تدشين مجتمعات ذكية ومستدامة، ونعتز بشراكتنا المتواصلة مع الهيئة القومية للبريد لتقديم المزيد من الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين فى كل مكان".

ويقع مكتب بريد "البرلمان" على مساحة 200 متر مربع، وبه 14 شباك لتقديم الخدمات، أما مكتب بريد "مول العرب" فيقع داخل مجمع مول العرب التجارى بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 110 متر مربع وبه 5 شبابيك لتقديم الخدمات.