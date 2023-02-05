وزير التعليم يوزع هدايا تذكارية على الطلاب المشاركين فى معرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - وأشاد وزير التربية والتعليم بحسن التنظيم والنجاح الكبير الذى حققه المعرض، مشيرا إلى أنه يلقى دعما كبيرا من الدولة، الأمر الذى يساهم فى استمرار تطوره وتحقيقه مكانة متميزة، معربا عن شكره وتقديره لوزارة الثقافة والقائمين على المعرض.

كما أكد حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على التفاعل والتواصل مع معرض القاهرة الدولى للكتاب، من خلال تنظيم الوزارة رحلات لتوافد طلاب المدارس إلى المعرض، وكذلك الفعاليات الفنية التى شاركت بها وزارة التربية والتعليم خلال فترة انعقاده، بجانب تشجيع الطلاب على زيارة المعرض بشكل منتظم، للاطلاع على ما تعرضه دور النشر.

من جانبها، أثنت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى على التعاون المثمر بين وزارتى الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفنى فى عدة مجالات، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن عدد من الفعاليات والأنشطة المشتركة بين الوزارتين الهادفة لبناء جيل جديد مثقف ومنفتح يعى حقوقه وواجباته تجاه الوطن.

وقالت وزيرة الثقافة: "ولأن الكتاب هو أحد أهم أساسيات التثقيف ورفع الوعى يجرى التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتزويد المكتبات المدرسية بإصدارات وزارة الثقافة، حيث تم عمل قوائم بالعناوين التى تصدرها الوزارة بقطاعتها المختصة بالنشر وتصنيفها لتناسب مراحل التعليم الأساسى المختلفة".

ولضمان وصول المنتج الثقافى لأكبر عدد من الطلاب، اتفق الوزيران على إذاعة أفلام الرسوم المتحركة والمصورة الخاصة بالأطفال والتى أنتجتها وزارة الثقافة وعرضت بمعرض القاهرة الدولى للكتاب على قنوات مدرستنا، وبحث إنتاج برامج مسابقات لاكتشاف المواهب.

وتفقد الوزيران جناح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجناح هيئة البحوث العسكرية "وزارة الدفاع"، وشاهدا عرضا تقديميا لمحتويات الجناح الذى يضم كتب وكتيبات عن التاريخ والثراث العسكرى.

كما تفقد الوزيران جناح مركز بحوث الشرطة "أكاديمية الشرطة"، وجناح هيئة الرقابة الإدارية واستمعا لشرح خطط الرقابة لتدريب الأطفال على القيم الأخلاقية، حيث أكد الدكتور رضا حجازى ضرورة مشاركة جميع الجهات لنشر الوعى الثقافى والوعى بأهمية مكافحة الفساد بين الطلاب، كما شاهدا جولة افتراضية داخل إدارات الرقابة الإدارية.

ووزع الوزير هدايا تذكارية على الطلاب المشاركين فى العروض الفنية والرياضية والاجتماعية المختلفة بالمعرض، وطلاب الاتحاد العام للاتحادات الطلابية المرافقين له خلال الجولة والتى تتمثل فى مجموعة من الكتب تشجيعا لهم ولحثهم على القراءة والاطلاع.

وأنهى الوزيران الجولة بتفقد جناح الطفل بقاعة (5)، وما يتضمنه من كتب خاصة بالطفل.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية الدكتور أحمد بهى الدين العساسى، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة جيهان علام، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، وعمرو الدسوقى، مدير عام الأنشطة، وأحمد موسى، رئيس الاتحاد العام للاتحادات الطلابية، وعدد من طلاب الاتحاد العام لطلاب مصر والطلاب المشاركين فى الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية للوزارة بالمعرض.