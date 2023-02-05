السجن 15 عاما لـ«مستريح أسوان» بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه من المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 02:28 مساءً - أعلنت محكمة جنايات قنا الدائرة الاقتصادية، عن حكمها في جلسة مصطفى البنك "مستريح أسوان"، بالسجن 15 عاما، بتهمة الاستيلاء على مبالغ تصل لمليار جنيه من المواطنين بحجة توظيفها في التجارة.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة مستريح أسوان إلى محكمة الجنايات الاقتصادية لاتهامه بالاستيلاء على أموال 9319 من الضحايا بإجمالي مبالغ وصلت المليار جنيه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

ورصدت الأجهزة الأمنية تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص (مقيم بقرية البوصيلية – مركز إدفو بأسوان) للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وامتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب، وبالفحص تبين أن المذكور حصل على أموال منهم تحت زعم توظيفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.