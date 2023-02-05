أخبار مصرية

الرئيس السيسي يقدم التعازي لأسرة الدكتور الراحل شريف إسماعيل (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 02:28 مساءً - تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية التي أقيمت للراحل المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء السابق، وذلك بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

 

وقد قدم السيد الرئيس واجب العزاء لأسرة الفقيد، مشيراً إلى أن المهندس شريف إسماعيل يعد أحد الرموز الوطنية المضيئة، وقدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء بكل إخلاص في مرحلة دقيقة من عمر الوطن، الأمر الذي يعد محل تقدير بالغ من مصر وشعبها العظيم.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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