تطوير التعليم بالوزراء: فوز كلية تكنولوجيا الفيوم بالمركز الثاني على أفريقيا بمسابقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 02:27 مساءً - أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، فوز كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم، إحدى كليات جامعة مصر التكنولوجية الدولية التابعة للصندوق، بالمركز الثاني في المسابقة الفردية بمسابقة (ATC) Africa Tech Challenge برعاية شركة (AVIC) الصينية، على مستوى القارة الإفريقية.

من جانبه قال الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن مسابقة (ATC) Africa Tech Challenge هي أحد المسابقات التي تتم على مستوى القارة الإفريقية، حيث يشارك بالمسابقة العديد من دول القارة السمراء، ويتم ترشيحهم من خلال الشركة المنظمة وعادة تكون المسابقة في المجالات الصناعية المتعلقة بالتصميم والتصنيع ويعتبر هذا العام هو الموسم السابع للمسابقة بدولة كينيا حيث شارك بالمسابقة مجموعة من الدول الإفريقية .

وأضاف أن مصر حصدت المركز الثاني للفردي في المسابقة الدولية على مستوى إفريقيا ممثلة في كلية تكنولوجية الصناعة والطاقة بالفيوم، وهي أحد الكليات التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الدولية، حيث تقدم الكلية تعليم تكنولوجي مميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية في التعليم الجامعي وتأهيل خرجين بمستوى متميز من المعرفة والابداع التكنولوجي، وتتكون الكلية من مرحلتين تعليميتين بالإضافة إلى مركز تدريب مهني يخدم الصناعة المحيطة وأيضا الإشراف على المدرسة الثانوية الفنية والمدرسة الثانوية المهنية، مشيرًا إلى أن الشركة المنظمة للمسابقة هي AVIC الصينية المسؤولة عن تركيب وتشغيل وإدارة القطار الكهربائي في مصر .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالرحمن رئيس جامعة مصر التكنولوجية الدولية، أن هذا الفوز جاء نتاج مجهود وتدريب مكثف من الطلبة والمشرفين وإدارة الكلية بالإضافة إلى دعم كبير من جانب إدارة صندوق تطوير التعليم، الذي يهتم بتأهيل وتدريب الطلاب وفق أحدث النظم القياسية العالمية، ويهتم بتقديم كافة أشكال الدعم لطلاب جامعة مصر التكنولوجية التي تعتبر اللبنة الأولى لبناء تعليم تكنولوجي يليق بالجمهورية الجديدة، وهو ما تم ترجمته في هذه النتيجة المشرفة لمصر على مستوى القارة الإفريقية .

وأشار إلى أن المسابقة تمت على مرحلتين، الأولى كانت داخل مصر، حيث تمت التصفيات بين الجامعات المصرية التي تم اختيارها من قبل الشركة المنظمة، وتم اختيار كلية التكنولوجيا والصناعة والطاقة بالفيوم، كما تم اختيار ثلاث مجموعات من الكلية وباقي الجامعات والكليات الأخرى كل مجموعة عبارة عن ثلاث طلاب ومشرف مجموعة وهو أحد معيدي الكلية، وقد مثل فريق الكلية من الطلبة مريم صالح، مينا ماجد، ومصطفى صبري، وكان المشرف على المجموعة جمال إسماعيل، وقد رافق الطلبة المشاركين الدكتور إسلام هلالي عميد الكلية، الدكتورة ماليكة الزاهر من مكتب وزير التعليم العالي .

وفي سياق متصل أوضح الدكتور إسلام هلالي عبدالعزيز، عميد الكلية التكنولوجيا والصناعة والطاقة بالفيوم، أن المسابقة تمت على برنامج ( ZW CAD)، وقامت اللجنة المنظمة بتدريب المجموعات المشاركة أونلاين من خلال مدربين معتمدين من الشركة بدولة الصين، وبعد الإنتهاء من التدريب تم إجراء مجموعة من الاختبارات الشفوية والنظرية والعملية «أون لاين»، وفاز أحد مجموعات الكلية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المرحلة الثانية للمسابقة شهدت ترشيح كافة المجموعات الفائزة بالمركز الأول على مستوى الدول المشاركة للمنافسة فيما بينهم للمشاركة في التصفيات النهائية بدولة كينيا، وقامت اللجنة المنظمة بعقد تدريب للمجموعات المشاركة ثم إجراء محاكاة للاختبار النهائي، بعدها تم إجراء الاختبارات النهائية النظرية والعملية التي انتهت بحصول الكلية على المركز الثاني على المستوى الفردي والذي حققته الطالبة مريم صالح على، وحصلت على منحة دراسية بدولة الصين .