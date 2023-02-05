مؤتمر المحاسبين العرب يواصل جلساته بالقاهرة لمناقشة تحديات التحول الرقمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 01:29 مساءً - تواصل اليوم، الأحد، بالقاهرة أعمال مؤتمر اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب تحت شعار "الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات"، وذلك برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتعاون مع الاتحاد الدولى للمحاسبين "ايفاك"، وبمشاركة واسعة من ممثلي المنظمات واتحادات المحاسبة والمراجعة فى الدول العربية.

ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر عددا من الجلسات حول التحديات الاقتصادية والمالية والعالمية التي تواجه البنوك والتأمين وتحديات التقارير المالية والتحول الرقمى، وسبل تحقيق التنمية المستدامة، وأهم التحديات التي تواجهها.

ويختتم المؤتمر أعماله بصدور بيان يتضمن أهم التوصيات ومرئيات المشاركين.

وقد شهد اليوم الأول مناقشات ثرية حول أهم التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة، وأهم الحلول للتعامل معها.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين اتحاد المحاسبين العرب والاتحاد الدولي للمحاسبين لتعميق أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولى للمحاسبين يضم فى عضويته المنظمات المحاسبية الإقليمية التى يبلغ عددها 180 منظمة واتحادا فى 135 دولة.