«الصحة» تعلن زيادة أعداد مراكز تقديم خدمات اكتشاف وعلاج الأورام

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، العمل على زيادة أعداد مراكز علاج الأورام التابعة للوزارة، لدعم الممارسة الطبية المبنية على الدليل فى ملف الأورام، بما ينعكس على رفع نسب الشفاء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.





يأتى ذلك تزامنا مع اليوم العالمى للسرطان، الموافق 4 فبراير من كل عام، وفى إطار سعى الدولة المصرية لوضع مكافحة وعلاج الأورام ضمن أولويات ملفات الصحة، من خلال تقليل معدلات الوفاة نتيجة الأمراض غير السارية، ومنها السرطان، وتحقيقا لرؤية "مصر 2030".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن وزارة الصحة تعمل على رفع الوعى الصحى لدى المواطنين بأهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية من خلال نشر مقاطع فيديو توعوية على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك من خلال فرق التثقيف الصحى التى تقوم بتوعية المواطنين بالعادات والممارسات التى تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان، وأماكن تقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام.

وأضاف عبدالغفار أن الخدمات التى تقدمها الدولة فى مراكز علاج الأورام تتنوع بين تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأورام، والتشخيص والعلاج، مشيرًا إلى تقديم تلك الخدمات من خلال 18 مركزًا تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و23 مركز تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، و6 مراكز تابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، و10 مراكز تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى الدور المهم لمبادرات الصحة العامة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف المبكر عن الأمراض، حيث تم إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، لتقديم خدمات الكشف المبكر لفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى (سى) والذى يعد المسبب الرئيسى لسرطان الكبد، إضافة إلى تقديم خدمة المتابعة والعلاج بالمجان.

وأضاف أن المبادرات الرئاسية تضمنت مبادرة دعم صحة المرأة، والتى تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى فى السيدات من عمر 18 عاما، وتقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالمعطى، أستاذ طب الأورام جامعة القاهرة وعميد المعهد القومى للأورام، أهمية تجنب مسببات الأورام، وأهمها التدخين باعتباره المسبب الرئيسى لأورام الرئة والحنجرة، وكذلك أهمية الغذاء الصحى السليم، وتجنب الملوثات والزيوت المهدرجة والمواد الحافظة، والكحوليات، وعدم التعرض للمواد والأبخرة الكيميائية.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد احتفلت باليوم العالمى للسرطان، أمس السبت، من خلال إضاءة ديوان عام الوزارة باللون البرتقالى، بهدف نشر الوعى حول المرض وأهمية الاكتشاف المبكر للوقاية منه.

يذكر أن مستشفى أورام دار السلام "هرمل" لعلاج الأورام، تنظم اليوم الأحد احتفالية بالتنسيق مع جمعية Inspire 2 Live الدولية لدعم مرضى السرطان، كما تنظم ندوة تحت شعار "أنا وهما" لتوعية المرضى وذويهم بكيفية التعامل مع المرض وأهمية الكشف المبكر فى ارتفاع نسبة الشفاء والمعيشة، من خلال قصص ملهمة لمرضى انتظموا فى العلاج وتماثلوا للشفاء.