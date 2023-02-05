الرئيس السيسى يتقدم جنازة شريف إسماعيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية التى أقيمت للراحل المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء السابق، وذلك بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة.





وقدم السيد الرئيس واجب العزاء لأسرة الفقيد، مشيراً إلى أن المهندس شريف إسماعيل يعد أحد الرموز الوطنية المضيئة، وقدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء بكل إخلاص فى مرحلة دقيقة من عمر الوطن، الأمر الذى يعد محل تقدير بالغ من مصر وشعبها العظيم.

ولد المهندس شريف إسماعيل فى القاهرة 6 يوليو 1955 وتدرج فى المناصب حتى عُين رئيسًا لمجلس الوزراء ثم تقدم باستقالته فى 5 يونيو 2018.

وشغل الراحل منصب رئيس الوزراء، ثم ترأس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومساعدًا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

تخرّج الراحل عام 1978 فى كلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة عين شمس، وعمل لدى تخرجه كمهندس فى البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى عام 1979.

بدأ العمل بشركة إنبى منذ عام 1979 حتى عام 2000 كمهندس حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة، ثم تولى منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 حتى 2005، ثم رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس منذ عام 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول منذ عام 2007 وحتى 2013.

تولى المهندس شريف إسماعيل مسئولية وزارة البترول فى 16 يوليو 2013، وفى 12 سبتمبر 2015، كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل الوزارة، وظل رئيسًا للوزراء حتى استقال

فى 22 نوفمبر 2017 أعلن مجلس الوزراء توجه المهندس شريف إسماعيل إلى ألمانيا للعلاج وإجراء عملية جراحية، على أن تكون فترة العلاج فى حدود ثلاثة أسابيع.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا فى 23 نوفمبر 2017 بتولى المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء لحين عودته من رحلة علاجه.

وعاد شريف إسماعيل إلى مصر بعد إتمام رحلة علاجه فى 21 ديسمبر 2017، واستلم مهام عمله فى يناير 2018.

فى 5 يونيو 2018 قدم الراحل استقالته من رئاسة الحكومة، ليصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا بتعيينه مساعدًا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية فى 14 يونيو 2018.

فى 4 فبراير 2023 رحل عن عالمنا رجل المهام الصعبة شريف إسماعيل عن عمر 68 عامًا.