قومى المرأة يشيد بتوجيه عوائد النسخة الخامسة لمنتدى الشباب للمبادرات

جدة - نرمين السيد - أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بقرار إدارة منتدى شباب العالم بتوجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات التنموية.





وشجعت الدكتورة مايا مرسى - فى بيان أصدرته اليوم الأحد - هذا التوجه لتنفيذ التنمية بدلا من مناقشة تحقيقها هذا العام.. قائلة "كل التحية والتقدير لإدارة المنتدى".

وأشادت رئيسة المجلس بحزمة المبادرات والبرامج التى أعلنت عنها ادارة المنتدى وسيتم إطلاقها والبدء فى تنفيذها خلال الفترة القادمة، موضحة أن هذه المبادرات التنموية التى تم طرحها هى قراءة للواقع وتأتى فى صميم احتياجات واهتمامات الشباب والفتيات.

جدير بالذكر أن إدارة منتدى شباب العالم، كانت قد أعلنت أمس عدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم" بشكله السنوى المعهود من "مدينة شرم الشيخ"، وسيتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التى كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من المنتدى، والتى كان من المقرر إطلاقها بمدينة شرم الشيخ، فى تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية.