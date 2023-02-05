كولومبيا تؤكد اختراق منطاد لمجالها الجوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 12:32 مساءً - أعلن سلاح الجو في كولومبيا أن نظام الدفاع الجوي التابع له اكتشف جسما "له خصائص تشبه المنطاد" على ارتفاع 55 ألف قدم.

وقالت القوات الجوية الكولومبية في بيان حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، إن المنطاد "لا يشكل تهديدا" وتابعت هذا الجسم حتى غادر مجالها الجوي .

وأضاف البيان، أن المنطاد دخل المجال الجوي الكولومبي في القطاع الشمالي للبلاد، ويتحرك بسرعة متوسطة 25 عقدة.. مشيرا إلى أنه "لم يشكل أي تهديد للأمن والدفاع الوطنيين ولا لسلامة الطيران".

وأوضح أن السلطات تجري تحقيقات بالتعاون مع دول أخرى لتحديد مصدر الجسم، وكان الجيش الأمريكي قد أسقط أمس السبت ما قال المسئولون إنه منطاد مراقبة صيني قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية، وزعمت بكين أنه منطاد أبحاث مدني انحرف عن مساره.