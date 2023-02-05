مواجهة الشائعات.. الحكومة: لا صحة لتأجيل بداية الفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل استئناف الفصل الدراسى الثانى 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارة، فى ردها، على استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى فى مواعيدها المحددة، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى 2022/2023، والتى من المقرر أن تبدأ فى 11 فبراير 2023 دون تأجيل، مناشدةً جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى سياق متصل، تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 يوم 10 يونيو المقبل، وكذلك تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية خلال العام الدراسى الجديد 2023 يوم السبت الموافق 8 يوليو المقبل، على أن تكون مدة الدراسة الفعلية فى الفصل الدراسى الثانى 96 يوماً بعد حذف الإجازات الرسمية.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).