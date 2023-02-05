إطلاق 38 قافلة للصحة الإنجابية بـ20 محافظة خلال فبراير

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن إطلاق هذه القوافل يأتى فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مشيراً إلى أن القوافل تضم خدمات الصحة الإنجابية مع تقديم المشورة ومتابعة الحمل والكشف على الأطفال، بجانب تقديم خدمات السونار مجاناً.

وتابع أن القوافل تقدم كل وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، كما يتم صرف الوسائل بالوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مع توقيع الكشف الطبى من خلال أخصائيى النساء، ومجموعة من أخصائيى تنظيم الأسرة المدربين.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أنه سيتم إقامة معارض لنوادى المرأة، لتحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة، حيث يتم عرض منتجات نوادى المرأة، خلال الحملات، موضحا أن جميع المعروضات من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، واللاتى تم تدريبهن بنوادى المرأة، إيماناً من القطاع بأهمية تمكين المرأة ودورها فى تحسين الدخل الاقتصادى للأسر المصرية.

وأضاف عباس أنه يتم تعريف المواطنين بموعد وأماكن تنفيذ القوافل، كما تقوم الرائدات الريفيات بحصر السيدات اللاتى يحتجن للخدمة قبل القافلة، مشيراً إلى أنه يتم تنظيم ندوات أثناء القافلة لرفع وعى المواطنين بأهمية المباعدة بين الولادات، وبمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل.

يذكر أن مواعيد وأماكن إطلاق قوافل الصحة الإنجابية، يتم نشرها بشكل دورى على صفحة وزارة الصحة والسكان بمواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»http://www.facebook.com/egypt.mohp