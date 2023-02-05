لأول مرة بالصعيد.. وحدة فحص للاعتلال الشبكى فى الأطفال المبتسرين

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بدء عمل وحدة فحص الاعتلال الشبكى فى الأطفال المبتسرين (ROP) كأول وحدة من نوعها بصعيد مصر، بمستشفى سوهاج التعليمى والتى تتميز بموقعها المتوسط بمحافظات الصعيد.





وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، إن الاهتمام بصحة أطفالنا بمحافظات الصعيد فى طليعة أهداف واهتمامات هيئة المستشفيات التعليمية، وقد سبق ودشنت الهيئة أيضا تشغيل أحدث كاميرا لتصوير قاع العين وفحص الشبكية لدى الأطفال المبتسرين وحديثى الولادة بمستشفى سوهاج التعليمى، ويأتى تشغيل الوحدة الجديدة تتويجا لسعى الهيئة المستمر فى توفير أحدث التقنيات الطبية بالعالم داخل مستشفياتها التى تتمتع بكوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والقدرة، وكذلك استمرار تدريب شباب الأطباء بالهيئة لخلق أجيال متعاقبة بنفس الكفاءة والمستوى التدريبى المتميز، علما بأن هذه الخدمات تقدم بالمجان وبتم تغطيتها تأمينيا عبر التأمين الصحى.

وأفاد الدكتور أحمد عز العرب، مدير عام مستشفى سوهاج التعليمى، بأن الوحدة الجديدة للاعتلال الشبكى فى الأطفال المبتسرين (ROP) تأتى كخدمة متميزة ومتفردة بالمستشفى لخدمة أهلنا بالمحافظة والمحافظات المجاورة، ويتميز المستشفى بالريادة بالتخصصات الرمدية الدقيقة مثل الشبكية وشبكية الأطفال المبتسرين، تحقيقا للتطوير المستمر فى الخدمات المقدمة من خلال التعاون والتكامل مع كل القطاعات الصحية بمحافظات الصعيد.

وأضاف الدكتور محمد شيخون، استشارى الشبكية ورئيس الوحدة، أن الوحدة الجديدة ستعمل يومى السبت والإثنين من كل أسبوع، بعيادة الشبكية للأطفال المبتسرين بالمبنى الإدارى بالدور الثانى، وتضم فريقا متميزا علميا وإنسانيا من أطباء الرمد والمبتسرين، وفريقا من التمريض المدرب جيدا على أعلى مستوى، حيث نعمل معا فى تناغم وتكامل من أجل الحفاظ على صحة عيون أطفالنا بمختلف محافظات الصعيد.