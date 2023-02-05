التعليم العالى: نستهدف تقديم كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية، وتجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية مُتميزة لتأهيل الطلاب لتلبية مُتطلبات سوق العمل.

وأكد الوزير على أهمية تنظيم المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة، وتشجيع الطلاب على المُشاركة فى الأنشطة والفعاليات التى تنفذها الجامعات وتنفيذ عدة تدريبات عملية بالشراكة مع المؤسسات الصناعية الكُبرى؛ لصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل.

وأشار الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية إلى أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات، خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى 2022/2023.

وأوضح رئيس الجامعة أن عام 2022 شهد بدء الدراسة فى كليتين بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية وهما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وكلية تكنولوجيا العلوم، وتضم الكليتين 6 برامج دراسية، وهى: تكنولوجيا الصناعات الدوائية، تكنولوجيا قطاع الأسنان، تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تكنولوجيا المعلومات IT، تكنولوجيا شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائى.

وأشار إلى أن هذا العام شهد استقبال عدد 1100 طالب وطالبة بجميع برامج كليات الجامعة، ليتم بذلك استكمال مسيرة هذه التجربة الرائدة والهادفة لصناعة جيل جديد ومُتميز من الخريجين.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن ضرورة العمل على إيجاد آليات لتعزيز العلاقة بين الجامعات التكنولوجية والجامعات الحكومية والدولية وكذلك الجهات الصناعية، وتفعيل بروتوكولات التعاون مع هذه الجهات لصقل مهارات العلمية والعملية، والعمل على تدريب الطلاب فقد استقبلت الجامعة وفدًا من مركز الإبداع بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط؛ للوقوف على تفاصيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة والمركز.

كما بحثت الجامعة تعزيز سُبل التعاون المُشترك مع جامعة أسيوط، وجامعة الأزهر فرع أسيوط، وتُمهد لدمج طلابها بالمؤسسات الصناعية منها مصنع SICO لتصنيع الهاتف المحمول، وشركة توزيع الكهرباء بأسيوط، وغيرها من المصانع فى مجالات التصنيع الغذائى والأجهزة الكهربائية، وذلك من خلال إعداد عدد من بروتوكولات التعاون التى سيتم توقيعها خلال الفترة القادمة؛ لتدريب الطلاب وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل، ولتوفير احتياجات سوق العمل من الكفاءات البشرية المُتميزة.

وأضاف الدكتور جمال تاج أن الجامعة زارت المنطقة التكنولوجية بأسيوط للوقوف على مدى جاهزية الأماكن المُخصصة للجامعة بواحة السيلكون بالقرية الذكية بأسيوط، والذى يأتى نتيجة لبروتوكول التعاون المُوقع بين وزارة التعليم العالى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتقديم برامج دراسية لكلية الصناعة والطاقة، وقد تمت التجهيزات وفقًا لأحدث الوسائل والإمكانيات التكنولوجية والرقمية.

وفى إطار حرص الوزارة على متابعة سير العملية التعليمة، فقد استقبلت الجامعة وفدًا من لجنة قطاع التعليم التكنولوجى؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالجامعة كما تابعت اللجنة انتظام المحاضرات بكليات الجامعة، واستكمالاً لجهود الوزارة فقد حرصت الجامعة على توفير كافة الاحتياجات اللازمة للعملية التعليمة من تجهيز القاعات الدراسية والمدرجات وتوفير وسائل التعلم اللازمة.

وعقدت الجامعة العديد من الندوات التعريفية فى بداية العام الدراسى لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى وعدد من الطلاب حول تنفيذ مؤشرات الخطة الاستراتيجية للجامعة، كما عقدت عدة محاضرات للاستماع لآراء الطلاب حول البرامج الدراسية التى تتضمنها كليتى الجامعة، فضلًا عن عقد ندوة تثقيفية تبرز أهمية دور الجامعة المجتمعى تحت عنوان "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة تزامنًا مع تنظيم مؤتمر المناخ 27 COP وذلك بالتعاون مع جهاز مدينة أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات توعوية عن السلامة والصحة المهنية.

ونظمت الجامعة بطولة الشطرنج وبطولة دورى كرة القدم لطلاب الجامعة، فضلًا عن بعض الأنشطة الخاصة بأسرة الجوالة من طلاب الجامعة، كما أقامت الجامعة حفلًا ختاميًا للأنشطة الطلابية وقدمت العديد من الجوائز للطلاب الفائزين كنوع من تشجيع الجامعة للطلاب على المشاركة فى الأنشطة.

جدير بالذكر أن جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تقع بمدينة أسيوط الجديدة والتى تبلغ مساحتها 65.100 متر مربع، وبتكلفة تقديرية بلغت 500.2 مليون جنيه، وتضم العديد من المبانى ومنها، المبنى الإدارى، والمبنى التعليمى ومبنى المدرجات، ومبانى المعامل والورش، وكذلك المناطق الترفيهية والرياضية، كما تمت مراعاة جميع الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التى تقدمها الجامعة.