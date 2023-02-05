أبو اليزيد لـ«إكسترا نيوز»: زيادة الرقعة الزراعية قضية أمن قومى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان، يمثل قضية أمن قومى، ولذلك أولت القيادة السياسية اهتمام كبير له، ومنها المشروعات الزراعية العملاقة التى تمت على مدى الـ 8 سنوات الماضية.





وأضاف أحمد أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن العملية الزراعية الخاصة باستصلاح الأراضى اتسمت بالتوسع الأفقى بتحديث العمليات الزراعية، لافتا إلى أنه لدينا مشروع الريف المصرى الجديد 1.5 مليون فدان والذى يشمل الظهير الصحراوى بالعديد من المحافظات مثل مشروع المغرة وغرب المنيا وفى الوادى الجديد والواحات ومشروع الدلتا الجديدة.

تابع أحمد أبو اليزيد أن الدولة عملت على إعادة إحياء مشروع توشكى، وهو إعادة إحياء 500 ألف فدان، وزراعة 1.3 مليون نخلة، موضحا أن جميع هذه المشروعات القومية كان بالتوازى معها إعداد بنية تحتية جيدة لتبطين الترع وترشيد المياه.

وأوضح أحمد أبو اليزيد أنه لم يكن لمصر أنها تصدر ما يقرب من 6.3 مليون طن صادرات زراعية، بحوالى 3.3 مليار دولار، مشيرا إلى أنه إن لم يكن هناك توسع لن نستطيع أن ننفذ هذه النافذة.