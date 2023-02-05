التموين: بدء الأوكازيون الشتوى و300 محل مشارك.. غدا

جدة - نرمين السيد - تفتح المحال المشاركة فى التصفية‎ ‎الموسمية الأولى (الأوكازيون) غدا أبوابها أمام المواطنين بالتخفيضات الموجودة وسط رقابة تموينية كبيرة ‏للتأكد من إعلان الأسعار على السلع قبل وبعد المشاركة فى الأوكازيون‎ ‎وللتأكد أيضا من جودة‎ ‎السلع‎ ‎المعروضة والتخفيضات الموجودة عليها.‏





وأكد التقرير الوارد للدكتور على‎ ‎المصيلحى - وزير ‏التموين‎ ‎والتجارة الداخلية، من الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات ‏التجارية، أن عدد المحال التى تقدمت للمشاركة فى الأوكازيون منذ الإعلان ‏عنه وصل إلى 300 محل متنوع ما بين محلات للملابس والمصنوعات ‏الجلدية والأدوات المنزلية.

وأشار التقرير إلى أن ‏مديريات التموين تفتح أبوابها لاستقبال طلبات أصحاب المحال للمشاركة فى ‏الأوكازيون بنطاق كل مديريه.‏

وأضاف التقرير أنه من المتوقع وصول عدد المحال التى ستشارك فى ‏الأوكازيون هذا العام إلى 4000 محل تجارى متنوع كالعام السابق ووصول ‏نسب التخفيضات إلى 50%. ‏

من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على ‏المعاملات التجارية أحمد أبو الفضل أنه تم التنبيه على أصحاب المحال المشاركة فى ‏الأوكازيون بضرورة وضع سعرين على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة ‏فى الأوكازيون.

ولفت إلى أنه سيتم تسيير حملات يومية على ‏المحال المشاركة فى الأوكازيون للتأكد من التخفيضات وجودة المنتجات ‏المعروضة.‏