إزالة حالة تعد على أرض زراعية وبناء مخالف بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من إزالة حالة تعد على أرض زراعية بعزبة "الماكينة" بنطاق حى ثان المنتزه، تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية بالتصدى لعمليات البناء عليها حفاظا على الرقعة الزراعية.





وأوقفت الإدارات المعنية بالحى أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقة المندرة بحرى وآخر بشارع ميناء أغادير، والتحفظ على كمية من مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأسفرت الحملات بنطاق الحى عن التحفظ على عدد 2 مركبة صغيرة للسير عكس الاتجاه وإزالة 136 حالة إشغال متنوع و35 إطار سيارات وتحطيم حواجز حديدية وأسمنتية وتسهيل حركة المشاه والسيارات.

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