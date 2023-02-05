«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا حول العلاقات المصرية الرومانية

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا تليفزيونيا حول العلاقات المصرية الرومانية، وذكر التقرير أن مصر ورومانيا ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة، لافتا إلى أن الرئيس السيسى قام بزيارة رومانيا عام 2019، وبلغ حجم التبادل التجارى عام 2021 نحو 383.21 مليون دولار.





وأضاف التقرير، أن مصر تحتل المرتبة الأولى للصادرات الرومانية فى إفريقيا، وتحتل رومانيا المرتبة الـ42 من بين أهم الدول المستثمرة فى مصر، كما يوجد فى مصر نحو 62 مشروعا استثماريا لرومانيا، وتمتد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لأكثر من 100 عام، مشيرا إلى أن مصر ورومانيا ترتبطان بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.

وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى رومانيا، لتصل إلى 369.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 252.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 46.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من رومانيا مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 750.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 39.5%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر ورومانيا، لتسجل 1.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 41.2%.