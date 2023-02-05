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رئيس التنظيم والإدارة ناعياً شريف إسماعيل: الوطن فقد رجلاً من أنبل الرجال

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 09:33 صباحاً - ينعى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء السابق، مؤكدًا أن الوطن فقد رجلاً من أنبل الرجال.

وقال رئيس الجهاز:" أنعى ابنًا وطنيًا عاش مخلصًا ومحبًا لبلده، تولى المسئولية في فترة دقيقة من تاريخ الوطن، ورحل تاركاً سيرة طيبة ومسيرة مشرفة حافلة بالعطاء والجد في العمل.. رحم الله المهندس شريف إسماعيل بقدر ما قدم لوطنه، وتقبله في فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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