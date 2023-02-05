عبد الغفار: منظومة التأمين الصحى تشهد تطورا كبيرا فى تحسين خدماتها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى ختام جولة الوزير بالمنشآت الصحية بمحافظة الشرقية، التى رافقه خلالها المحافظ الدكتور ممدوح غراب، بمستشفى المبرة للتأمين الصحى، أمس السبت، بهدف الاطمئنان على سير العمل ومتابعة مشروعات التطوير.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى شرح تفصيلى حول الهيكل الوظيفى لمستشفى المبنى على مساحة 1750 متر مربع، ويتكون من 3 مبانٍ، بسعة إجمالية 309 أسر، تشمل أقسام (الاستقبال، الداخلى، العناية المركزة، الحضانات، غرف العمليات، الغسيل الكلوى، الكيماوى).

وأوضح عبدالغفار أن الوزير، تفقد أقسام (الطوارئ، معمل الطوارئ، الرعاية، الحضانات، الأقسام الداخلية، كشك العظام، وحدة الأشعة التليفزيونية والمقطعية)، بالإضافة إلى تفقد وحدة الغسيل الكلوى والتى تضم 24 ماكينة والتى قدمت خدماتها لـ 17 ألف مواطن، خلال عام 2022، كما تفقد غرفة حضانات الأطفال، حيث تزيد نسبة الإشغال بها أكثر عن 55%، مشيدا بجهود الفريق الطبى للعاملين بالحضانات.

وأضاف أن الوزير اطلع على نشاط العمليات الجراحية بالمستشفى، والتى بلغت 142 ألفا و49 عملية جراحية تشمل (الجراحة العامة، جراحة المسالك، جراحة العظام، المخ والأعصاب، الرمد، النساء والتوليد، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة).

وتابع أن الوزير اطلع على نسب الإشغال بأقسام ووحدات المستشفى، كما اطلع على خطة العمل بمبادرات السيد رئيس الجمهورية، ومنها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، والتى قدمت خدماتها لـ 8 آلاف و835 مواطنا، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية لـ157 ألفا و704 حالات، من خلال مبادرة الكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لدى الأطفال، حيث تم افتتاح عيادة تغذية علاجية، لمعالجة حالات الأنيميا والتقزم، خلال عام 2022.

وقال عبدالغفار إن الوزير أشاد بانتظام العمل بخطة تدريب الفرق الطبية العاملة بالمستشفى، مؤكدًا دور البرامج التدريبية فى خلق كوادر بشرية تمتلك مهارات فائقة، مشيرًا إلى أن هذه الدورات شملت التدريب على (أساسيات الجودة فى الرعاية الصحية، مكافحة العدوى للأطباء والتمريض، الإنعاش القلبى الرئوى، مكافحة العدوى لمرض جدرى القرود)، كما أشاد بجودة العمل بمشروع تشغيل العيادات المسائية، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بالتوسع فى العيادات المسائية، بهدف تخفيف الزحام بالعيادات على منتفعى التأمين الصحى، وغير منتفعى التأمين.

ونوه إلى أن الوزير تفقد الأقسام الداخلية للمستشفى، وغرف إقامة المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من رضائهم عن جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، مضيفًا أن الوزير وجه بالتنسيق مع الهيئة العامة للإسعاف، لسرعة توفير سرير رعاية مركزة لمريضة أورام بأقرب مستشفى، وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لها، نظرًا لنسب الإشغال المرتفعة فى مستشفى المبرة، مضيفًا أن الوزير تابع انتظام القوى البشرية، بجميع التخصصات الطبية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية على مدار الـ 24 ساعة، وتأكد من توافر مخزون استراتيجى من الأدوية والبلازما، وأكياس الدم بجميع الفصائل.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير أكد أهمية مستشفى مبرة الزقازيق، من الناحية الجغرافية، حيث انتفع بخدماته نحو 3 ملايين و832 ألفا و963 منتفعا، بنسبة تغطية تأمينية تصل لـ53%، مضيفا أن الوزير وجه بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لضمان انتظام سير العمل، منوهًا إلى أن الوزير استكمل جولته بتفقد مشروع تطوير وحدة التعقيم المركزى.

وفى ختام جولته التفقدية، تسلم الدكتور خالد عبدالغفار، درعًا تذكاريًا وشعار المحافظة، من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تقديرا لجهوده المبذولة واسهاماته المميزة فى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية، بما ساهم فى رفع كفاءة القطاع الصحى بالمحافظة، متمنياً له دوام التوفيق.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة بمحافظة الشرقية.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قام بجولة فى محافظة الشرقية، أمس السبت، زار خلالها عدة منشآت طبية، شملت (مركز طب أسرة سعود، نقطة إسعاف سعود، مستشفى الحسينية المركزى، فاقوس المركزى، أبو كبير المركزى، ههيا المركزى، كبد ههيا، الأحرار التعليمى، الزقازيق العام).